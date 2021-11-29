Москва, 29 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Исполнитель Филипп Киркоров высказался о смерти американского модельера и художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджила Абло. Артист опубликовал пост в память о дизайнере в личном Instagram-аккаунте 29 ноября.

Цитата из видео «Филипп Киркоров — «Стеснение пропало» ПРЕМЬЕРА КЛИПА (2019)» пользователя StarPro. youtube.com Филипп Киркоров

https://www.instagram.com/p/CW1SbbaKXO9/

«Вирджил Абло — мое вдохновение и слабость. Он как будто сканировал меня и выдавал идеи и креатив, от которых у меня перехватывает дыхание. Ушла целая эпоха, креативный директор моей любимой мужской линии Louis Vuitton», — написал Киркоров в посте. Однако подписчики певца упрекнули его в том, что он не высказался о смерти его коллеги, музыканта Александра Градского.

«Сегодня ушел Градский, вот это был гений», — пишет valentinaa._sss.

«А ещё сегодня ушёл музыкант и вокалист с большой буквы — Александр Градский. Это ощутимей», — считает alevtina__markelova.

«Про Градского тоже написал бы», — прокомментировал пользователь ritik 28 _66 66 _28.

«Филипп Бедросович, и Градский ушёл. Почему не написали о нём?» — спрашивает sarra_angelova.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет скончался певец и композитор Александр Градский. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.