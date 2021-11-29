Пекин, 29 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Проблему урегулирования ситуации в Афганистане не следует рассматривать через призму геополитики, этот вопрос принял гуманитарный характер. Об этом заявил спецпредставитель КНР по Афганистану Юэ Сяоюн на конференции представителей аналитических центров.

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По его словам, афганская проблема — не геополитический вопрос и не «реслинг между крупными державами», у неё гуманитарный характер. В первую очередь вопрос заключается в том, где афганцы будут жить и что будут есть, а также сможет ли Афганистан пройти нынешний этап как суверенное государство.

«Нужно не допустить, чтобы в Афганистане произошел гуманитарный кризис, и предоставить этой стране настоящую помощь», — подчеркнул Юэ Сяоюн, слова которого приводит китайский МИД.

Так, отдельным странам следует изменить свою политику по отношению к Кабулу, «проявить ответственность» и отменить односторонние антиафганские санкции.

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