Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Екатеринбуржцы пожаловались на установку вышки сотовой связи. Местные жители считают, что сооружение установлено слишком близко к их дому, сообщает портал E1.RU.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

Новая вышка появилась 28 ноября рядом с жилыми домами на пересечении улиц Татищева и Викулова. Жители многоэтажки всерьёз опасаются, что излучения могут нанести вред их здоровья. Сооружение якобы находится прямо на уровне их окон.

Горожане просят прокуратуру и Роспотребнадзор выяснить законность установки вышки. Однако ведомства на ситуацию пока не отреагировали.