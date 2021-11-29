Москва, 29 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В 2022 году в Москве планируется построить не менее 90 домов для переселения по программе реновации, сообщает 29 ноября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Как рассказал вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв, возглавляющий Стройкомплекс, ежегодно увеличиваются объёмы ввода в эксплуатацию жилья по программе реновации.

«С начала реализации программы построено 162 дома площадью 2,1 млн кв. метров. Ещё свыше 300 домов мы строим и проектируем», — заявил он.

В 2022 году запланировано строительство не менее 90 домов общей площадью 1,4 млн кв. метров.