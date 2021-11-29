Украинский полковник заявил, что ВСУ могут обратить в «бегство» армию РФ
Киев, 29 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский заявил, что в случае, если Вооруженные силы России получат ответ, «они побегут». Он сказал об этом в эфире YouTube-канала «Апостроф».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Межа. Россия и Украина
»Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня», — сказал он.
Также Недзельский добавил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», в то время как Украина, по его словам, «защищает свой дом».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не собираются решать конфликт в Донбассе военным путем.