Москва, 29 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В минувшую пятницу (26 ноября) рынок нефти пережил масштабный обвал — нефть марки Brent упала более чем на 10%, достигнув отметки $71 за баррель впервые с 10 сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 29 ноября, отыгрывая перепроданность, котировки открылись гэпом вверх, поднявшись до $75.

Распродажи, которые наблюдались в сегменте рисковых активов, были вызваны беспокойством о новом штамме коронавируса, обнаруженном в ЮАР.

Ряд стран уже сообщили о закрытии авиасообщения с африканскими государствами, и, опасаясь введения более жестких ограничений другими регионами, нефть особенно болезненно отреагировала на новости с этого фронта, которые сулят ослабление спроса на топливо в период, когда крупные страны-потребители принялись продавать свои резервы с целью охлаждения рынка.

В ближайшие дни и недели новости о новом штамме коронавирусе будут задавать тон на рынке, который также ждет заседание ОПЕК+, заявленное на 2 декабря.

В свете последних событий у трейдеров появилась надежда на то, что альянс в этот раз не станет объявлять о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в день в декабре. Ранее такой вариант обсуждался в контексте продажи резервов США и их союзниками.

Сегодня на фондовых площадках наблюдается стабилизация, и бегство от рисков сменилось восстановлением, в том числе поднимаются фьючерсы США.

Это сигнализирует о прохождении пика паники на рынках, однако инвесторы будут и далее чутко реагировать на новости о вирусе, а значит, на предстоящей неделе торги могут сопровождаться всплесками волатильности, в том числе на рынке нефти

А главная задача на рынке нефти на данный момент — пробой зоны $75,30 за баррель и последующее возвращение за пределы 100-дневной скользящей средней в районе $76,60», — считает эксперт.

Читайте также: Баррель нефти Brent подорожал на 4,4%, до $76