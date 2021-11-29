Оренбург, 29 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области в свиноводческой продукции, поступившей из Ростовской области, выявили зараженное мясо. Согласно результатам лабораторной экспертизы, в нем обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по Оренбуржью.

Stuart Webster Свинина

По данным ведомства, зараженное продовольствие попало в воинскую часть. Отбор проб мяса для лабораторного анализа проводили по требованию Военной прокуратуры Оренбургского гарнизона.

Выявленная чумная свинина подлежит уничтожению. Комплекс мероприятий проводит ветслужба. Контроль осуществляет Россельхознадзор.

Напомним, африканская чума свиней не опасна для человека. Заболевание смертельно для свиней, поскольку не поддается лечению или профилактике с помощью вакцин. Болезнь обладает высокой степенью летальности, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года на территории Оренбургского района в лесополосе обнаружили 15 мертвых свиней. Все они были заражены вирусом АЧС.