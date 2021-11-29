Пенза, 29 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В правительстве Пензенской области завершается формирование новой управленческой команды. Губернатор региона Олег Мельниченко 29 ноября озвучил 17 кадровых изменений.

Suevest Кадровая политика

Вячеслав Космачев назначен заместителем председателя правительства — министром здравоохранения Пензенской области.

Заместителями министра образования назначены Игорь Щеткин и Гузяль Баткаева.

Министром государственного имущества Пензенской области стал Андрей Кудинов.

Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения возглавил Михаил Панюхин. Его заместителями стали Дмитрий Герасимов и Михаил Кудимов.

Министром культуры и туризма региона назначен Сергей Бычков. Владимир Карпов и Ильдар Мавлюдов заняли должности его заместителей.

Евгения Бочкарева (заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, бронзовый призёр летних олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях) получила пост врио министра физической культуры и спорта Пензенской области. Владимир Жучков — первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Максим Изосимов вступит в должность заместителя министра — начальника отдела цифровизации программ и информационного обеспечения.

Заместителем начальника департамента Пензенской области по охране памятников истории и культуры стала Екатерина Бойко.

с 7 декабря приступит к своим обязанностям Виктор Максимец, который назначен первым заместителем министра строительства и дорожного хозяйства — начальником управления дорожного хозяйства.

Сергей Казаков — заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.

Дмитрий Матвеев — заместитель министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области.

«Вот те 17 назначений, которые у нас прошли в структуре правительства Пензенской области. Практически мы выходим на завершение этапов формирования новой управленческой команды. Буквально остались небольшие штрихи, и мы уже будем работать в новом составе», — заверил Олег Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 15 ноября стало известно о назначении в должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ильи Галкина.

Читайте также: В Пензенской области утверждён министр сельского хозяйства