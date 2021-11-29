Тбилиси, 29 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Посольство США в Грузии приветствует то, что бывшему грузинскому президенту позволили прибыть на судебное заседание в Тбилисский городской суд 29 ноября. Об этом американский посол Келли Дегнан заявила журналистам.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Мы рады, что ему предоставили возможность участвовать в судебном процессе», — сказала Дегнан.

Она также призвала сторонников экс-президента, собравшихся возле здания суда, не мешать заседанию. Посол отметила, что акция протеста вполне допустима в данном случае, если она будет мирной.

Суд 29 ноября рассмотрит дело о жёстком разгоне протестного митинга в ноябре 2007 года. Это первый раз, когда Саакашвили разрешили присутствовать в суде.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента.