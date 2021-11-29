Стокгольм, 29 ноября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В ходе съезда «Шведских демократов» делегаты приняли решение предоставить лидеру партии Йимми Окессону «свободу действий», которая подразумевает, что он лично будет принимать решение, как будет голосовать его партия при избрании премьер-министра Швеции после парламентских выборов 2022 года. Об этом 29 ноября передает телеканал SVT.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

В свою очередь политический репортер Май Роведдер газеты Aftonbladet, охарактеризовал «Шведский демократов» как «партию риксдага, где выстроена самая жесткая вертикаль власти».

По его мнению, решение съезда партии дает Окессону почти неограниченные полномочия на принятие решения о переговорах по вопросу формирования нового правительства Швеции.

Напомним, что в Швеции действует парламентская процедура, согласно которой поддержку кандидату на пост премьер-министра можно оказать при голосовании в риксдаге как в активной форме, то есть проголосовать «за», или в пассивной форме, то есть воздержаться. Чтобы стать премьер-министром, кандидат должен набрать не более 175 голосов «против.