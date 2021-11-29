Калуга, 29 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы и представители Калужской сбытовой компании провели рейд по квартирам граждан, которые имеют значительные задолженности за поставленную электроэнергию, сообщил к 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебные приставы и представители Калужской сбытовой компании провели рейд по квартирам должников за электроэнергию

Цель рейдового мероприятия — взыскание долгов с потребителей электроэнергии, которые не платят по счетам. Мероприятие в Калуге охватило улицы Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Беляева, Дзержинского и Воскресенскую. Среди калужан, попавших под внимание представителей закона и энергетиков, было множество тех, чья задолженность за электроэнергию превышает 100 и 200 тысяч рублей. В ходе рейда судебные приставы выясняли, почему тот или иной гражданин не исполняет требования исполнительного документа о взыскании задолженности, и предлагали на месте добровольно погасить долг с помощью платежного терминала или электронных платежных систем. В случае неуплаты сотрудники ведомства проводили проверки имущественного положения и арестовывали имущество, находящееся в квартире должника. В акты описи и ареста попала электроника и бытовая техника злостных неплательщиков.

«Судебные приставы на постоянной основе проводят совместные рейдовые мероприятия с представителями взыскателей — с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками ГИБДД, налоговой службы, кредитных учреждений, представителями ресурсоснабжающих организаций. Рейды показывают высокую эффективность. За 10 месяцев 2021 года судебными приставами было окончено фактическим исполнением более 3,9 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженностей за электроэнергию в пользу КСК. Общая сумма взысканных денежных средств составила более 75 миллионов рублей», — отметил Артём Залогин.