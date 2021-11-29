В Калуге рейд приставов завершился арестами имущества должников
Калуга, 29 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Калуге судебные приставы и представители Калужской сбытовой компании провели рейд по квартирам граждан, которые имеют значительные задолженности за поставленную электроэнергию, сообщил к 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Цель рейдового мероприятия — взыскание долгов с потребителей электроэнергии, которые не платят по счетам. Мероприятие в Калуге охватило улицы Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Беляева, Дзержинского и Воскресенскую. Среди калужан, попавших под внимание представителей закона и энергетиков, было множество тех, чья задолженность за электроэнергию превышает 100 и 200 тысяч рублей. В ходе рейда судебные приставы выясняли, почему тот или иной гражданин не исполняет требования исполнительного документа о взыскании задолженности, и предлагали на месте добровольно погасить долг с помощью платежного терминала или электронных платежных систем. В случае неуплаты сотрудники ведомства проводили проверки имущественного положения и арестовывали имущество, находящееся в квартире должника. В акты описи и ареста попала электроника и бытовая техника злостных неплательщиков.