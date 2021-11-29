Иркутск, 29 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Перенос аэропорта Иркутска за черту города губернатор Приангарья Игорь Кобзев назвал стратегической задачей правительства региона. Его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Во время пресс-конференции 29 ноября глава региона напомнил, что задачу построить новый аэропорт Иркутска в 2014 году в своём указе поставил президент РФ Владимир Путин. Решением этого вопроса совместно занимаются аравительство Иркутской области и Федеральное агентство воздушного транспорта.

«Перенос аэропорта Иркутска — это вопрос с историей, он обсуждается более 30 лет. Главная проблема — подбор площадки. Это полномочия правительства Иркутской области. Мы планируем до конца года получить согласование земельного участка около села Позднякова в Иркутском районе, который не был согласован в 2010 году. Мы ведем работу с федеральными органами власти. Уже получено предварительное согласование участка в Министерстве обороны РФ. Мы рассчитываем получить все необходимые согласования до конца года», — сказал Игорь Кобзев.

В 2022 году планируется привлечь инвестора: он займется актуализацией проектной документации аэродромного комплекса, разработанной в 2010 году, разработкой проектной документации аэровокзального комплекса и получением положительных заключений Главгосэкспертизы. Завершить эту работув регионе намерены до 2025 года.

После этого проект строительства нового аэропорта будет передан в Федеральное агентство воздушного транспорта. Его должны включить в государственную программу Российской Федерации по транспортному развитию страны. Строительство аэродрома планируется провести за счёт федеральных средств, аэровокзального комплекса — за счёт средств инвестора, транспортных путей, коммуникаций — за счёт средств областного бюджета.

Игорь Кобзев сообщил, что начать строительство нового аэропорта планируется в 2025−28 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года во время встречи с секретарём Совета Безопасности России Николаем Патрушевым губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отмечал, что предложения Иркутской области по переносу аэропорта поддерживает Росавиация.

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