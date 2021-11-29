Углич, Ярославская область, 29 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Ярославской области Михаил Евраев пообещал жителям Углича, что намеченное благоустройство центра города будет завершено до конца 2021 года. В начале декабря Евраев планирует посетить этот региональный туристический центр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Углич

Угличский район является одним из самых проблемныхв области. С 2017 года, когда нынешний его глава Анатолий Курицин, руководивший до этого Мышкинским районом, приступил к своим обязанностям, в рейтинге Ярославской области район опустился с первого места на шестое. Ожидается, что на встрече с исполняющим обязанности губернатора региона Курицын подробно расскажет о реальном положении дел и объяснит причинынакопившихся проблем.

Ранее эксперты отмечали, что для экономического и социального рывка региона Евраеву, видимо, предстоит принять немало серьезных кадровых решений.

Михаил Евраев в октябре уже отправил в отставку руководство областного правительства — свои полномочия сложили его председатель Дмитрий Степаненко со всеми заместителями, а также заместители главы региона, — в течение месяца они работали в качестве врио. На местоВасилия Тубашова, возглавлявшего департамент здравоохранения области, по решению Евраева, заступила и. о. главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы Оксана Пиклун.

Ранее предшественник Евраева — экс-губернаторДмитрий Миронов, придя на должность, обещал без сожаления расставаться с теми чиновниками, кто не справляется со своими обязанностями. Проблемы в регионе остаются, и очевидно, что без кадровых изменений Михаилу Евраеву также не обойтись.

Ярославская область давно нуждается в серьезном прорыве. Это один из самых крупных и промышленно развитых субъектов Центрального федерального округа и России в целом. От его развития зависят и соседние области — в том числе Вологодская, Костромская, Ивановская.

В настоящее время Михаил Евраев знакомится с ситуацией на местах. В предстоящую поездку в Угличский район новый глава региона, конечно, прежде всего должен обратить внимание в том числе на реализацию масштабного проекта благоустройства и капитального ремонта набережной Волги и долины Каменного ручья в Угличе «Портрет Дориана Грея». Он призван изменить центральную часть города и в целом преобразить Углич. В планах в том числе обустроить тротуары и парковки у парка Победы, вдоль улиц Ярославской и Ольги Берггольц, проложить велодорожки, а на Успенской площади — возвести сцену. Проект выиграл в 2020 году конкурс Минстроя России по созданию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, на реализацию было выделено 70 млн рублей.

Однако реализация проекта сталкивается с серьезными трудностями и даже скандалами. Глава района Анатолий Курицин и мэр УгличаСветлана Ставицкая неожиданно решили сдвинуть традиционное ярмарочное место с туристической аллеи, куда стекались все пассажиры теплоходов, заходящих в Углич, и где годами торговали местные предприниматели, в дальнюю часть парка. Местные жители возмутились, поскольку продажа сувениров в месте, куда не заходят туристы, стала нерентабельной. Угличская общественность утверждала, что районные власти имели свой интерес в таком переустройстве парка.

Предприниматели, которые активно писали письма и даже устраивали митинги в городе, в итоге отстояли свою позицию: торговую аллею решили пока сохранить. Тем не менее сами реконструкционные работы в парке серьезно затянулись. Они должны были завершиться к 31 августа. Но до сих пор, уже в снег и дождь, работы продолжаются. Центр города буквально распахан, а администрация Углича уже пытаетсянанять дополнительных рабочих, чтобы ускориться, — ищут работников за тысячу рублей за смену.

По мнению наблюдателей, попытки ускорить работы вызваны суетой перед приездом нового начальства. Можно предположить, чем это закончится: бетон и асфальт, уложенные в непогоду, впоследствии осядут и потрескаются, и из-за нарушения сроков и технологий строителям придется переделывать уже сделанное. А это дополнительные деньги. Куда и как были израсходованы уже выделенные на проект 70 млн рублей, отцам города тоже предстоит объяснить. Общественность пытается привлечь к этой ситуации внимание Общероссийского народного фронта (ОНФ) и органов прокуратуры.

Михаил Евраев въедет в Углич по дорогам также, мягко говоря, не лучшего качества. Это еще одна давняя проблема района, которую глава так и нерешил, несмотря на настойчивые требования прежнего губернатора Дмитрия Миронова.

Так или иначе, вместо планового развития Угличский район пока сотрясают конфликты и местные интриги, а уровень жизни местных жителей оставляет до сих пор желать лучшего. Этот район потенциально может быть интересен для бизнесменов, но для этого, по мнению многих предпринимателей, требуется существенно оздоровить здешний инвестиционный климат. Так что новому главе региона Михаилу Евраеву, что называется, предстоит засучить рукава в ближайшее время. Очевидно, что смена кадров ожидаема и здесь. Без того, чтобы передать стратегически важные районы области в достойные руки, регион не сможет двигаться вперед.