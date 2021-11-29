Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Около 70 участковых проверили более двух тысяч квартир в Московском районе Санкт-Петербурга и выявили одну «резиновую» квартиру, в которой проживало почти 40 человек. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мвд.рф Участковый

Как рассказали в ведомстве, 25 ноября участковые проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. Масштабный профилактический рейд коснулся жилого сектора Московского района Петербурга. Было проверено более 2 тыс. квартир, выявлена одна «резиновая» квартира и 60 помещений, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения.

«В одной квартире по улице Ленсовета выявлен факт массового проживания иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства 37 иностранцев привлечены к административной ответственности», — уточнили в Главке.

Как отметили в ведомстве, помимо основной работы сотрудники полиции провели и профилактическую работу с пожилыми людьми в целях предупреждения совершения преступлений в отношении них.