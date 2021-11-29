Сеул, 29 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи предоставит гуманитарную помощь жителям Афганистана, остро нуждающимся в продуктах питания и медицинских услугах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят 38,2 млрд вон или $32 млн. Средства будут направлены через международные организации по поддержке проектов в области продовольствия, защиты беженцев и здравоохранения для детей и женщин, находящихся в уязвимом положении.

Помощь получат также афганские беженцы в соседних странах, включая Иран и Пакистан.

По данным Программы развития ООН, около 23 млн афганцев нуждаются в продовольствии.