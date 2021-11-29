Каракас, 29 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Сиомару Кастро с победой на выборах президента Гондураса.

1big.ru Николас Мадуро

Глава Боливарианской Республики подчеркнул, что эта победа является исторической.

«Спустя 12 лет после государственного переворота против брата Мануэля Селайи народ Морасана возвращается на путь надежды, подарив историческую победу избранному президенту Сиомаре Кастро», — заявил Мадуро.

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«Великая Родина празднует торжество демократии и мира в Гондурасе. Поздравляю», — написал политик в Twitter.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1465181634781659136

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах президента Гондураса после подсчёта 16,01% голосов избирателей лидирует кандидатка от социалистической партии «Свобода и перестройка» (Libre) Сиомара Кастро. Бывшая первой леди Гондураса и баллотирующаяся на главный пост страны уже во второй раз, она набирает 53,44% голосов. Не исключено, что она может стать первой женщиной-президентом Гондураса.

Её ближайшим преследователем является глава правящей Национальной партии Насри Асфура, который получает 34% голосов избирателей.