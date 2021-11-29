Стокгольм, 29 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. По результатам съезда «Шведских демократов», высшего руководящего органа партии, было принято решение, что все рестораны и магазины в Швеции вновь должны принимать наличные у клиентов в качестве оплаты. Об этом 28 ноября сообщил новостной портал Omni.

Шведские демократы. Логотип

Новостное агентство TT пишет, что после принятия данного решения делегаты съезда партии пошли против позиции правления партии. Ранее возврат к наличности в ресторанах и магазинах вызывал опасение у высших должностных партийных лиц, поскольку те полагают, что наличность способна поставить под угрозу бизнес-возможности маленьких предприятий в сельской местности.

Объясним, что в Швеции действительно очень трудно расплатиться за ланч в ресторане или покупку в книжном магазине наличными, поскольку в большинстве случаев владельцы принимают только банковские карты. Даже если гражданин снимет определенную сумму денег в банкомате, то за данную процедуру предусмотрена комиссия.