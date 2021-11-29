«Шведские демократы» призвали увеличить оборот наличных в стране
Стокгольм, 29 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. По результатам съезда «Шведских демократов», высшего руководящего органа партии, было принято решение, что все рестораны и магазины в Швеции вновь должны принимать наличные у клиентов в качестве оплаты. Об этом 28 ноября сообщил новостной портал Omni.
Новостное агентство TT пишет, что после принятия данного решения делегаты съезда партии пошли против позиции правления партии. Ранее возврат к наличности в ресторанах и магазинах вызывал опасение у высших должностных партийных лиц, поскольку те полагают, что наличность способна поставить под угрозу бизнес-возможности маленьких предприятий в сельской местности.
Объясним, что в Швеции действительно очень трудно расплатиться за ланч в ресторане или покупку в книжном магазине наличными, поскольку в большинстве случаев владельцы принимают только банковские карты. Даже если гражданин снимет определенную сумму денег в банкомате, то за данную процедуру предусмотрена комиссия.