Самара, 29 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Новые дорожные знаки и камеры видеонаблюдения намерены установить на межпоселковых дорогах Самарской области, где появление тяжелых грузовиков нежелательно. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Russianhighways.ru Строительство дороги

Сообщается, что вопросы ремонта межпоселковых дорог были рассмотрены на совещании оперативного штаба по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» в областном правительстве. Летом текущего года жители Шигонского района пожаловались на большегрузные автомобили, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них ухудшилось состояние дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Отмечается, что сейчас идет ремонт дорог «Шигоны — Тайдаково» и «Сызрань — Шигоны — Волжский Утес». Это позволит решить вопросы по трем школьным маршрутам. Состояние полотна на этих дорогах позволяет проводить работы в холодное время года.

А для ремонта дороги «Левашовка — Климовка» требуются технологии, которые могут применяться при плюсовой температуре.

«Ищите варианты, продумайте пути объезда, школьные автобусы должны ездить по безопасным дорогам, это вопрос для нас крайне важный и принципиальный. Нельзя допустить, чтобы реализация такого значимого для всего региона проекта принесла жителям района неудобства», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

На совещании были рассмотрены меры, которые позволят предотвратить разрушение дорог в дальнейшем.

«Водители большегрузов будут получать конкретные указания по маршрутам, которые будут пролегать по дорогам общего пользования, рассчитанным на большие нагрузки. А на межпоселковых дорогах, где появление тяжелых грузовиков нежелательно, установят новые дорожные знаки и камеры видеонаблюдения», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» составляет более 37%.