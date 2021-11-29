Воронеж, 29 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. К установке главной городской ёлки приступили в Воронеже, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Площадь Ленина в Воронеже

Главную городскую ёлку по традиции устанавливают на площади Ленина. Согласно данным конкурсной документации, полный монтаж новогодней ели должен был завершен до 13 декабря. В целом монтаж всех праздничных объектов на площади Ленина планируется завершить к 25 декабря.

26-метровая ель «Снежная королева» впервые была установлена в Воронеже в 2016 году. Световая верхушка «Снежной королевы» имеет вид 14-конечной звезды. Для украшения ели предусмотрены гирлянды — бусы из шаров и 1223 дополнительных игрушки. Подсвечиваются ветки светодиодными прожекторами зеленого цвета в количестве 122 шт.