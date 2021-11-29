Стокгольм, 29 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. «Шведские демократы» намерены запретить деятельность всех чартерных школ с мусульманским уклоном. Об этом стало известно после того, как 27 и 28 ноября в Карлстаде состоялся съезд партии, передает телеканал SVT.

Швеция

В программе съезда, который является высшим органом «Шведских демократов», правление партии написало, что «необходимо принять меры для предотвращения деятельности исламистских чартерных школ в Швеции».

»Мы знаем, что их деятельность вносит раскол, усиливает социальную отчужденность. У этих детей должен быть шанс стать частью нашего общества, и поэтому они должны ходить в другие школы, туда, где будут ученики-шведы, и там они поймут, что такое на самом деле жизнь и работа в Швеции», — заявил в ходе пресс-конференции по итогам работы съезда партсекретарь «Шведских демократов» Ричард Джомсхоф.

Он также отметил, что у его партии нет вопросов к работе иудейских школ или частных христианских школ, поскольку те работают на то, чтобы их ученики влились в шведское общество и стали его активной частью.