Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Скончался американский модельер и художественный руководитель мужской одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло. Популярные исполнители почтили его память в своих социальных сетях 29 ноября.

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Одними из первых высказались рэперы Offset, Дрейк и Фаррелл Уильямс.

«Покойся с миром, Вирджил Абло, нам вас будет не хватать. Для нас было честью работать с вами. Настоящий творческий гений», — написали участники южнокорейской группы BTS в Twitter-аккаунте коллектива.

«Ты подарил миру так много за такое короткое время. И творил упорно, лучше всех нас зная, что жизнь коротка, но всё возможно. Для меня большая честь познакомиться с тобой. Спасибо, что поделился с нами своим талантом», — прокомментировал новость о смерти Абло музыкант Джастин Тимберлейк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года от рака. Помимо работы дизайнера одежды Абло создавал обложки альбомов для американских рэперов Канье Уэста, A$AP Rocky, Lil Uzi Vert, Pop Smoke и других.

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