Екатеринбург, 29 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Уроженец Екатеринбурга получил штраф за продажу данных о звонках абонентов. Молодой человек работал, а салоне сотовой связи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Halperinlyman.com Суд

В июне 2020 мужчины решил заработать деньги незаконным путем. Он скопировал для неизвестного информацию о звонках трех человек. Свердловчанин вошел в базу данных от имени своего коллеги.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 138 УК РФ («Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное с использованием своего служебного положения»), а также частью 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Теперь предприимчивый работник выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.