Челябинск, 29 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Челябинске 42-летний гражданин арестован за подготовку к убийству своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Fonday.ru Арест

По данным следствия, местный житель, имеющий с ней двоих детей, обратился к частному детективу, которого склонял к причинению гражданке телесных повреждений, не совместимых с жизнью. За это он обещал ему 50 тыс. рублей.

Детектив сообщил о противоправных действиях клиента в правоохранительные органы. Пока гражданин отправлен в СИЗО на два месяца.