Кабул, , 10:47 — REGNUM Год назад 28 ноября два последовательных взрыва нарушили покой города Бамиан, Афганистан. Сначала примерно в 16:40 на перекрестке «Сараке Нау» сработало первое взрывное устройство, а через несколько минут еще один взрыв прогремел в нескольких сотнях метров от него. Впервые за последние два десятилетия Бамиан стал свидетелем подобного события. В результате взрывов не менее 18 человек погибли и 50 получили ранения.

Ни один человек или организация не взяли на себя ответственность за два взрыва в Бамиане, но бывшее афганское правительство обвинило в инциденте талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Местные власти Бамиана в последующие дни арестовали по меньшей мере семь человек в связи со взрывами. В признании, опубликованном NDS, Ареф Хусейн, житель уезда Сайган, сообщил, что был нанят людьми «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для перевозки мин в Бамиан.

Сайид Анвар Рахмати, бывший губернатор Бамиана, позже утверждал, что есть признаки того, что за взрывами стоит «Сеть Хаккани». Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают свою причастность к инциденту.

Маулави Сиддикулла Мосафер, начальник службы безопасности талибов в Бамиане, заявил, что они не имеют отношения к взрывам.

«Исламский Эмират никогда не отказывался от своих деяний», — сказал Мосафер. «Если бы что-либо было совершено нашими людьми, Забихулла Муджахид непременно в этом бы признался. Он категорически отверг причастность к этим взрывам. «Это никогда не имело ничего общего с Исламским Эмиратом и нами. Все наши моджахеды занесены в списки, никакой Сейид Ареф в них не числится», — добавил он.

Однако Абдул Даншиар, глава Координационного совета гражданских институтов в Центральной зоне, говорит, что правительства страны всегда стремились под разными предлогами изолировать хазарейцев от «макрополитики, экономики и общественной жизни». Он призывает международное сообщество признать «преступления и целенаправленные убийства хазарейцев» геноцидом и обратить должное внимание на их положение.

По его словам, международное сообщество пришло к выводу, что «идеология талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против нашего народа является экстремистской, а идеология ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — экстремистской в абсолюте. Каждый хазареец требует официального признания этих преступлений. Все указывает на то, что целенаправленное истребление хазарейцев является геноцидом».

Он добавил, что сотрудничал с рядом лиц за границей, чтобы составить полный список жертв 20-летней резни хазарейцеви передать его в Гаагский трибунал. По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 2000 жертв, убитых только за то, что они были хазарейцами: «Хотя угрозы для хазарейцев все еще существуют, но в меньших размерах». Ничего не было сделано для их защиты, но существуют препятствия для представителей этой этнической группы покинуть страну.

Касаясь положения семей жертв взрывов, включая теракты в Бамиане, он сказал, что эти люди остро нуждаются в лечении и поддержке; но раны, полученные в результате этих событий, неизлечимы.

Прошло почти три с половиной месяца с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан. С ростом цен на продукты питания и топливо и приходом зимы экономическая ситуация ухудшается с каждым днем. Хазарейцы также должны заботиться о своей безопасности. Кровавые взрывы в мечетях в Кандагаре и Кундузе и продолжающиеся взрывы в западной части Кабула показывают, что по-прежнему существуют серьезные угрозы для афганских шиитов и хазарейцев. В результате можно сказать, что, хотя правительства меняются, смертоносные нападения на эту этно-религиозную группу не прекращаются.