Ереван, , 10:47 — REGNUM Партия «5165» начинает бороться за интересы Армении отдельно от «Освободительного движения». Об этом лидер партии Карин Тоноян заявила в соцсети Facebook.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Недельная акция протеста для нашего движения «5165» завершилась паломничеством в Эчмиадзин», — написала Тоноян.

Она пожелала успехов членам «Освободительного движения» в новых акциях и заявила, что с 29 ноября «5165» начнёт новую фазу политической борьбы. Партия намерена проводить встречи с разными политсилами, которые готовы ради интересов Армении отказаться от своих частных амбиций.

«Неужели в нашей стране нет народа со свободной волей, людей, которым Родина дороже всего на свете? Уверена, есть», — заявила Тоноян.

Стоит отметить, что члены «Освободительного движения» и партии «5165» проводили акции протеста в Ереване с 22 ноября. Они требуют обнародовать текст проекта договора об азербайджано-армянской границе, который якобы собирается подписать премьер-министр Армении Никол Пашинян в ущерб интересам родины.

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