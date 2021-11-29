Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение запретить к просмотру на территории РФ аниме «Загадка истории дьявола». Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 29 ноября.

Цитата из аниме BanG Dream! 2 сезон Аниме школьницы

Под запрет попали две ссылки в интернете на этот анимационный сериал. В ходе экспертизы, выполненной работниками Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, было установлено, что некоторые сцены в этом аниме плохо влияют на моральное и духовное развитие детей, а также могут нанести вред психическому здоровью. К тому же в сериале присутствует ненормативная лексика.

Суд признал, что аниме «Загадка истории дьявола» может повлиять на склонность детей к жестокости, что может повлечь за собой угрозу жизни самого ребенка и других людей. Ссылки на сериал, указанные в иске, вскоре будут не доступны к просмотру.