Киев, 29 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Российские военные обратятся в бегство, если при нападении на Украину получат отпор, считает полковник запаса Вооружённых сил Украины Пётр Недзельский. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Апостроф».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Если россиянам дать ответ, они побегут», — утверждает Недзельский.

Украинский военный назвал «говорильней» утверждения о достоинствах «русского солдата», «русского Ваньки». По его мнению, Россия якобы ведет с Украиной «захватническую войну», тогда как украинцы защищают «свой дом».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские политики и эксперты не раз заявляли о якобы агрессивных намерениях России. Российское руководство опровергает такого рода утверждения.

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