Севастополь, 29 ноября 2021, 10:46 — REGNUM Мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя осквернили неизвестные вандалы, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Руководитель ГСУ СКР поручил установить обстоятельства происшествия, выявить причастных к нему лиц, а также дать оценку действиям служб, которые ответственны за содержание комплекса.