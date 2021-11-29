Севастополь, , 10:46 — REGNUM Мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя осквернили неизвестные вандалы, по данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщили 29 ноября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«В ходе мониторинга СМИ полуострова была выявлена информация о том, что неизвестные изрисовали экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя: надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент. Также сообщается, что комплекс, которому почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов», — уточнили в СК.

Руководитель ГСУ СКР поручил установить обстоятельства происшествия, выявить причастных к нему лиц, а также дать оценку действиям служб, которые ответственны за содержание комплекса.