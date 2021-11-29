Пермь, 29 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Последняя неделя осени и первая неделя зимы в Пермском крае будет отличаться экстремальным характером погоды. Приход юго-западного циклона приведет к оттепели и большому количеству осадков. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Илья Бесхлебный Гололед

Неделя (29 ноября — 5 декабря) ожидается аномально теплой, ветреной и влажной. Согласно метеопрогнозу, за этот период в Прикамье может выпасть 200−250% от нормы осадков. На севере края ожидается более 40 мм осадков.

1 декабря ожидается аномально теплая погода с температурой в течение суток от +1˚С до +4˚С и интенсивное таяние снега. В Перми возможен температурный рекорд суток, не исключается декадный максимум (он составляет +3,7˚С, был зафиксирован в 2008 году) и даже рекорд всего декабря (он составляет +4,5˚С). Существенных осадков в этот день не будет.

В течении недели будет идти то снег, то дождь. Температура воздуха будет резко меняться от положительных до отрицательных значения и обратно. На дорогах образуется сильный гололед.