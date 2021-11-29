Москва, 29 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. За десять месяцев 2021 года объём поступлений налога на прибыль в бюджет Москвы составил почти 930 млрд рублей. Об этом сообщил 29 ноября глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По его словам, столичные организации с января по октябрь 2021 года перечислили в столичный бюджет налог на прибыль в размере 929,4 млрд рублей.

«Это больше на 32,3% аналогичного периода 2020 года и на 20,7% — 2019 года», — сказал Пуртов.

Глава департамента отметил, что поступления налога на прибыль напрямую зависят от финансовых результатов деятельности предприятий. В связи с этим в середине 2020 года на пике первой волны пандемии собираемость налога снизилась.