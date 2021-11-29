Сурабая, Индонезия, 29 ноября 2021, 10:44 — REGNUM Около 25 тысяч индонезийских рабочих вышли с протестами в городе Сурабая, сообщает CNN Indonesia.
Рабочие Индонезии призывают власти прекратить политику низкой заработной платы для привлечения инвестиций в страну.
Кроме того, рабочие просят президента Индонезии увеличить в 2022 году минимальную заработную плату.
Акция протеста рабочих, студентов, фермеров и других групп гражданского общества пройдет также перед президентским дворцом в Джакарте.
Демонстрации и забастовки в Индонезии запланированы на 29−30 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии ввело ограничения на въезд в страну для иностранных граждан.
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