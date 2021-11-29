Бухарест, , 10:43 — REGNUM Центральные районы Бухареста остались без стабильной подачи горячей воды и отопления, в результате аварии, произошедшей в минувшие выходные на городской теплоэлектроцентрали. Об этом 29 ноября сообщило Румынское телевидение.

Как отметили представители мэрии столицы Румынии, в настоящее время на указанных участках ведутся аварийные работы, однако о конкретных сроках восстановления функционирования системы не сообщается. «Городская администрация предпримет все усилия для устранения последствий происшествия», — пообещал примар (мэр) Бухареста Никушор Дан.

В то же время, по словам Н. Дана, без дополнительного государственного финансирования городская инфраструктура теплоснабжения может «прийти в упадок».

«Местные ТЭЦ работают с 1964 года, им нужен капитальный ремонт», — резюмировал бухарестский градоначальник.