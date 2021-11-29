Канберра, , 10:44 — REGNUM На фоне того, как вся Австралия следит за новостями о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон», жители Квинсленда (юго-восток страны) всерьез обеспокоены за сохранность своего имущества, поскольку местные службы спасения уже выпустили в штате предупреждения о возможных наводнениях. Об этом 29 ноября сообщил телеканал Nine News.

Наводнение © Маскитный

Ожидается, что сильные грозы, сопровождающиеся мощными ливнями, застигнут жителей штата в течение 29 ноября. Район Саутерн-Даунс, расположенный к юго-западу от столичного Брисбена, уже испытал на себе последствия обильных осадков.

«Автодороги в городке Уорик уже превращаются в реки», — пишут журналисты.

По данным Австралийского бюро метеорологии, сильные грозы пройдут в ближайшие дни в центральном Квинсленде. Сегодня их появление возможно в восточной и южной частях штата.