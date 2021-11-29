Коммунар, , 10:45 — REGNUM Пожарные Ленинградской области локализовали крупный пожар на фабрике нетканых материалов «Фанема» в городе Коммунар Гатчинского района, который разгорелся ранним утром 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пожар на фабрике «Фанема» 47.mchs.gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар начался около 06:30 мск 29 ноября. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первого подразделения было установлено горение кровли по всей площади в двухэтажном, кирпичном, крытом мягкой кровлей, размером 40×50 метров промышленном здании. По данному факту прокуратурой начата проверка.

В 07:34 пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. метров. В 09:55 пожар был локализован на площади 350 кв. метров.

«Информация о пострадавших не поступала. Работы по тушению пожара продолжаются», — отметили в ведомстве.

Всего на тушение пожара привлечен 61 человек и 23 единицы техники.

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