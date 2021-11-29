Пекин, , 10:38 — REGNUM Нелегальную сеть игорного бизнеса, занимавшуюся организацией поездок жителей Китая в российские казино, раскрыли органы общественной безопасности КНР. Об этом 29 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

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Уточняется, что китайские правоохранители начали расследование после обращения к ним одного из пострадавших. Также указывается, что с июля 2020 года полиция китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, которые находятся на границе с Россией, выявила ряд крупных дел об организации трансграничного игорного бизнеса с общим объемом свыше 1,6 миллиарда юаней (более $250 млн).

Кроме того, отмечается, что преступниками использовались заграничные казино и разные международные игровые онлайн-платформы для того, чтобы «подсадить» на азартные игры жителей КНР. При этом уточняется, что в связи с тем, что игорный бизнес в других странах является законным, туда легко заманить азартных туристов из Китая.

Помимо того, добавляется, что, по данным статистики, в результате деятельности трансграничного игорного бизнеса происходит серьезный отток капитала из Китая через разные незаконные каналы. Это обстоятельство подрывает финансовую безопасность страны и наносит серьезный ущерб безопасности людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASIC) завершила строительство индустриального парка по выпуску спутников и твердотопливных ракет.