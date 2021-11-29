Чебоксары, 29 ноября 2021, 10:38 — REGNUM В Чувашии в рамках республиканской программы капремонта многоквартирных домов (МГД) завершены работы в 82 домах их 210. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора по итогам координационного совещания с руководителями органов власти.
На совещании обсудили ход капремонта жилого сектора. Главный федеральный инспектор по республике Геннадий Федоров напомнил, что для контроля за работой региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах создана рабочая группа:
Сообщается, что в Чувашии в 2021 году из 210 многоквартирных домов, включённых в республиканскую программу капремонта, работы завершены только в 82 домах (39%). В числе проблем называют несвоевременную разработку проектно-сметной документации и конкурсных процедур по отбору подрядчика, ненадлежащую организацию и планирование работ подрядчиками, нарушение сроков, недостаточность претензионно-исковой работы.
Минстрою Чувашии и региональному фонду капремонта поручено разработать «дорожную карту» с «дальнейшим последовательным ходом действий для недопущения критической ситуации». Прокуратура продолжит контрольно-надзорные мероприятия.
Напомним, что в Чувашии в рамках реализации краткосрочного плана на 2021 год запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 210 многоквартирных домах общей площадью 678 191,4 кв. метра.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске повторно отремонтируют крышу одного из домов из-за некачественно проведённого капитального ремонта.
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Напомним, ранее глава минстроя Чувашии Павел Данилов предложил передать на аутсорсинг юридическим компаниям исковую работу с должниками за капремонт. В июле 2021 года сообщалось, что в республике накопилось 675 млн рублей долгов за капремонт.
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