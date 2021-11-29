Чебоксары, 29 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках республиканской программы капремонта многоквартирных домов (МГД) завершены работы в 82 домах их 210. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора по итогам координационного совещания с руководителями органов власти.

Gfi.ru Главный федеральный инспектор Чувашии Геннадий Федоров и первый заместитель прокурора Чувашии Илья Жилин

На совещании обсудили ход капремонта жилого сектора. Главный федеральный инспектор по республике Геннадий Федоров напомнил, что для контроля за работой региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах создана рабочая группа:

«Это обусловлено недостаточным вниманием к данному вопросу как со стороны органов исполнительной власти регионов округа, так и контрольно-надзорных органов».

Сообщается, что в Чувашии в 2021 году из 210 многоквартирных домов, включённых в республиканскую программу капремонта, работы завершены только в 82 домах (39%). В числе проблем называют несвоевременную разработку проектно-сметной документации и конкурсных процедур по отбору подрядчика, ненадлежащую организацию и планирование работ подрядчиками, нарушение сроков, недостаточность претензионно-исковой работы.

Минстрою Чувашии и региональному фонду капремонта поручено разработать «дорожную карту» с «дальнейшим последовательным ходом действий для недопущения критической ситуации». Прокуратура продолжит контрольно-надзорные мероприятия.

Напомним, что в Чувашии в рамках реализации краткосрочного плана на 2021 год запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 210 многоквартирных домах общей площадью 678 191,4 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске повторно отремонтируют крышу одного из домов из-за некачественно проведённого капитального ремонта.

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Напомним, ранее глава минстроя Чувашии Павел Данилов предложил передать на аутсорсинг юридическим компаниям исковую работу с должниками за капремонт. В июле 2021 года сообщалось, что в республике накопилось 675 млн рублей долгов за капремонт.