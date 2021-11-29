Инчхон, Южная Корея, , 10:37 — REGNUM С 30 ноября по 1 декабря в южнокорейском городе Инчхон пройдёт шестая Международная конференция по морскому праву. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Инчхон Alfonsojung

По их словам, мероприятие пройдет в двух форматах: онлайн и оффлайн.

С основными докладами выступят президент Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) Альберт Хоффманн и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи по многосторонним и глобальным вопросам Хам Сан Ук.

Участники мероприятия обсудят вопросы регулирования океанического пространства и его использования, изменения климата, защиты биоразнообразия и другие вопросы.