Калуга, 29 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Калужской области доходы бюджета региональной казны за девять месяцев 2021 года на 12% превысили поступления аналогичного периода 2020 года. Об этом 29 ноября заявила на заседании областного правительства в Калуге министр финансов региона Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Иллюстрация министерства финансов Калужской области

По словам калужского министра, доходы областной казны за отчётный период получены в объеме 56,4 млрд рублей, что на 5,8 млрд рублей (12%) больше поступлений аналогичного периода 2020 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 42,6 млрд рублей. Их рост по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 5,6 млрд рублей (15%). Наибольший прирост сложился по налогу на прибыль организаций (24%), налоговым доходам физических лиц (8%), акцизам и подакцизным товарам (13%), налогам на имущество организаций (10%). Безвозмездные поступления получены в объеме 13,8 млрд рублей.

Расходы бюджета области исполнены в сумме 51,5 млрд рублей, что почти на уровне аналогичного периода 2020 года. Около 98% общего объема расходов — 50,4 млрд рублей — составили затраты на реализацию целевых программ. На социальную сферу было направлено 33,3 млрд рублей, или 65% от общего объема расходов областного бюджета. За девять месяцев бюджет исполнен с профицитом в 4,8 млрд рублей. Средства направляются прежде всего на достижение целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов. На эти цели уже перечислено 9,2 млрд рублей, или 55% от уточненной бюджетной росписи.