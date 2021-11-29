Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга нетрезвый прохожий угнал дорожный каток у рабочих, которые бросились в погоню, но не смогли предотвратить ДТП. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дорожные катки

Инцидент произошел 27 ноября у дома 171 по Проспекту Ветеранов. Дорожные рабочие задержали неизвестного мужчину, который угнал у них дорожный каток. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что нетрезвый 32-летний мужчина заметил ключи в замке зажигания дорожной техники и решил ее угнать. Однако, уезжая от рабочих, он не справился с управлением катка и столкнулся с двумя припаркованными рядом автомобилями.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — добавили в полиции.