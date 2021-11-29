Москва, , 10:42 — REGNUM Российскому правительству следует принять меры против негативных последствий нехватки энергии в Европе. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, опубликованном 29 ноября на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства поручил правительству принять меры, связанные с нейтрализацией «рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы». В числе таких возможных последствий — дестабилизация рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия.

Путин также поручил принять меры для создания условий, обеспечивающих достаточный уровень поставок на внутренний рынок и неснижение загрузки производственных мощностей.

Премьер-министр Михаил Мишустин должен до 15 января 2022 года доложить о выполнении поручений, а затем делать это ежеквартально. Это и другие поручения глава государства дал по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

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