Воронеж, , 10:32 — REGNUM В Воронежской области следственные органы начали проверку информации о том, что пожилой мужчина, оставшийся без жилья после пожара, живёт в постройке из обгоревших досок. Об этом сообщила 29 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Острогожский межрайонный следственный отдел Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области

Ранее материал о пожилом жителе села Новая Мельница Острогожского района, который в августе 2021 года потерял при пожаре дом, и соорудил себе времянку из обгоревших досок, в которой живёт и сейчас, опубликовал «Блокнот Воронеж». Издание со ссылкой на односельчан погорельца сообщило, что пожилой мужчина не получил помощи от местных чиновников.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о том, что в селе Новая Мельница Острогожского района Воронежской области пожилой мужчина находится в опасной для жизни и здоровья ситуации, проживая в самостоятельно сооруженном строении из остатков собственного дома, сгоревшего в августе этого года», — уточнили в СК.

Следственные органы намерены быть правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.