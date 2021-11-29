Воронеж, 29 ноября 2021, 10:32 — REGNUM В Воронежской области следственные органы начали проверку информации о том, что пожилой мужчина, оставшийся без жилья после пожара, живёт в постройке из обгоревших досок. Об этом сообщила 29 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.
Ранее материал о пожилом жителе села Новая Мельница Острогожского района, который в августе 2021 года потерял при пожаре дом, и соорудил себе времянку из обгоревших досок, в которой живёт и сейчас, опубликовал «Блокнот Воронеж». Издание со ссылкой на односельчан погорельца сообщило, что пожилой мужчина не получил помощи от местных чиновников.
Следственные органы намерены быть правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.