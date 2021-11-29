Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославской области рассмотрят вопрос применения экспресс-тестов на COVID-19. Об этом в ответе на запрос депутата сельского поселения Татьяны Шаминой написал врио губернатора области Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе остро стоит проблема сроков выполнения тестов на коронавирус. Жители в социальных сетях пишут, что ожидание результата может длиться неделю. За это время состояние пациента может сильно ухудшится, а нужного лечения он не получает из-за отсутствия диагноза.

Депутат обратилась к врио губернатора с предложением использовать экспресс-тесты, которые дают результат сразу. Такая практика широко применяется за рубежом. В ответе Михаил Евраев в основном перечислил проблемы, которые могут возникнуть в случае применения тестов.

«Отрицательный результат при экспресс-тестировании не позволяет полностью исключить наличие у пациента коронавирусной инфекции. При наличии у больного клинических проявлений коронавирусной инфекции, в соответствии с указанными методическими рекомендациями ему в обязательном порядке показано проведение ПЦР-диагностики, а это приводит к увеличению финансовых затрат на исследование одного пациента», — сообщил в своём ответе врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Врио губернатора отметил, что сами экспресс-тесты требуют особой утилизации, а работать с ними могут только специально обученные медработники.

Но в то же время Михаил Евраев не отказал депутатам. Он сообщил, что ярославский департамент здравоохранения направил в больницы запрос о введении экспресс-тестов. После получения ответа вопрос будет рассмотрен повторно.

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