Москва, , 10:34 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» — генподрядчику космодрома «Восточный». Запрашиваемая истцом сумма судьей Ликшиковым была существенно снижена — с 1,157 млрд рублей до 17,4 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Министерство Обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

ФГУП, помимо неустойки на 17 453 527 рублей 35 копеек, предстоит выплатить 110 268 рублей госпошлины в бюджет. Детали спора пока не сообщались. Полное решение ещё не обнародовано.

Помимо этого, 25 ноября 2021 года министерство подало сразу 29 исков к тому же госпредприятию. В частности, 26 января 2022 года будет рассмотрено требование «о взыскании неустойки в размере 5 234 739, 86 рубля». Некоторые из этих дел ещё не приняты к производству, среди них на сумму 19,8 млн рублей, на 56,5 млн рублей, на 78 млн рублей.

В октябре Минобороны также подало целую серию исков к господрядчику. Часть из них не рассмотрена до сих пор.