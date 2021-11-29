Москва, 29 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» — генподрядчику космодрома «Восточный». Запрашиваемая истцом сумма судьей Ликшиковым была существенно снижена — с 1,157 млрд рублей до 17,4 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

ФГУП, помимо неустойки на 17 453 527 рублей 35 копеек, предстоит выплатить 110 268 рублей госпошлины в бюджет. Детали спора пока не сообщались. Полное решение ещё не обнародовано.

Помимо этого, 25 ноября 2021 года министерство подало сразу 29 исков к тому же госпредприятию. В частности, 26 января 2022 года будет рассмотрено требование «о взыскании неустойки в размере 5 234 739,86 рубля». Некоторые из этих дел ещё не приняты к производству, среди них на сумму 19,8 млн рублей, на 56,5 млн рублей, на 78 млн рублей.

В октябре Минобороны также подало целую серию исков к господрядчику. Часть из них не рассмотрена до сих пор.