Тбилиси, 29 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 20 068 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1954 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 29 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 840 593 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 783 987 победили инфекцию, в том числе 4477 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 974 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 47 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6566 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1160.

Днём ранее в Грузии в ходе 36 951 исследования выявили 3333 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5052 человека, скончались 56 пациентов с COVID-19.