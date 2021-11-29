Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM На Среднем Урале скоропостижно скончался Валерий Стребков. Он занимал пост начальника отдела полиции Краснотурьинска. О смерти коллеги сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Начальник полиции скончался в возрасте 62 лет. О причине смерти не сообщается.

Валерий Стребков посвятил работе в органах 37 лет. Полковник полиции награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалями «За безупречную службу» и «За доблесть в службе». На Урале Стребкова считают легендой свердловского гарнизона МВД.