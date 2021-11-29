Самара, 29 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Более 37% составляет строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Oleg1959 Автодорога

Сообщается, что общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. При этом протяженность новой дороги составит 99 км. Специалисты уже осуществили надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух — на левом.

«Из 686 трубосвай погружены 559. В период с 15 по 25 декабря будет выполнена очередная надвижка. На объекте работают 1214 человек, 248 единиц техники», — приводит пресс-служба слова руководителя команды управления проектом АО «Дороги и мосты» Дмитрия Кондакова.

Отмечается, что сейчас готовность объекта составляет 37,8%. При этом плановое значение на конец года составляет 43,23%. Согласно планам, идет и переустройство инженерных сетей. В ходе возведения автомобильной дороги выполнено устройство верхнего слоя основания на 48,46 км дороги (53,3%), устройство нижнего слоя покрытия на 28, 42 км (31,4%).

Сообщается, что для защиты населения от шумовой нагрузки от потока транспорта, который пойдет по трассе предлагается заменить стекла в домах поселка на остекление, которое будет поглощать звуковые волны.

«Прошу проверить расчеты, убедиться, что это полностью решит проблему, и еще раз продумать возможность установки шумозащитных экранов», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительство данного объекта началось в Самарской области в декабре 2019 года.