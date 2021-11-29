* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:29 — REGNUM *"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Объединенные Арабские Эмираты запретили политическую деятельность Ашрафу Гани и другим правительственным чиновникам.

Согласно афганскому информационному агентству «Шафакна», Ахмадулла Васик, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написал в твиттере в воскресенье (28 ноября), что в список ограничений включены: Ашраф Гани — беглый президент; Атта Мохаммад Нур — глава отделения Джамиат-и-Ислами; Хамидулла Мохиб — советник по национальной безопасности предыдущего правительства.

Официальные комментарии по этому поводу из ОАЭ пока не поступали.

Ранее сообщалось, что деятельность Ашрафа Гани в ОАЭ была ограничена, и он имел статус наблюдателя.

Ашраф Гани и некоторые из его родственников бежали в ОАЭ после падения правительства.