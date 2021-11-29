Москва, 29 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного театра наций, народного артиста России Евгения Миронова с 55-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

Mos.ru Евгений Миронов

Президент подчеркнул, что Миронов по праву заслужил высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей, благодаря огромному созидательному потенциалу.

«Умение сплотить талантливых единомышленников вокруг ярких творческих замыслов привело к тому, что Театр наций стал одной из наиболее успешных сценических площадок Москвы», — отметил Путин и пожелал Миронову воплощения новых планов.

ИА REGNUM ранее сообщало, народный артист России Евгений Миронов планирует снять фильм о жизни выдающего ученого, географа и краеведа Дальнего Востока — Владимира Арсеньева.

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